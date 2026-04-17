Курсът на еврото и долара за 17 април 2026 г.

Еврото запазва позиции спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1777 долара или без промяна спрямо нивото при затварянето на пазара вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1782 долара за евро, пише БТА.

Спрямо британската лира единната европейска валута наддава с 0,07 на сто и с 0,08 на сто в сравнение с японската йена.