Курсът на еврото и долара за 15 юни 2026 г.

Курсът на еврото остана без изменение спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1611 долара или на нивото при затварянето на петъчната търговия.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1567 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва с 0,13 на сто до 0,8633 лири за евро, както и спрямо швейцарския франк - с 0,09 на сто до 0,9214 франка за евро, но поскъпва в сравнение с японската йена - с 0,19 на сто до 185,85 йени за евро, пише БТА.