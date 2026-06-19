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Свят AI бумът изстреля Южнокорейската борса до рекорд, петролните цени продължиха да спадат

AI бумът изстреля Южнокорейската борса до рекорд, петролните цени продължиха да спадат

Свят

bTV Бизнес екип

Пазарите реагираха и на отслабването на напрежението между САЩ и Иран

Азиатските борси се повишиха, като южнокорейският индекс KOSPI достигна нов рекорд, подкрепен от технологичните компании, докато цените на петрола продължиха да падат на фона на възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток след споразумението между САЩ и Иран.

Ръстът в Южна Корея повлече нагоре и повечето азиатски пазари, като инвеститорите пренебрегнаха очакванията за по-строга политика на Федералния резерв на САЩ до края на годината. Допълнителен стимул дойде и от силното представяне на Уолстрийт, където технологичният индекс Nasdaq се повиши с почти 2% благодарение на компании като Amazon, Alphabet и Nvidia.

В Сеул основни двигатели на ръста бяха чип гигантите SK hynix и Samsung Electronics. Индексът KOSPI скочи с около 3% за деня и вече е нараснал с над 100% от началото на годината, подкрепен от бума в изкуствения интелект. Ръст отбеляза и токийският Nikkei 225, както и пазарите в Уелингтън и Манила, докато Сидни и Сингапур приключиха с лек спад. Хонконг, Шанхай и Тайпе останаха затворени.

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Пазарите реагираха и на отслабването на напрежението между САЩ и Иран след подписано споразумение, което предвижда 60 дни преговори по по-широки въпроси, включително иранската ядрена програма. Американските сили са прекратили морската блокада на ирански пристанища, а плавателният трафик през Ормузкия проток постепенно се възстановява, префаде БГНЕС.

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Въпреки това анализатори предупреждават, че пълното нормализиране на доставките ще отнеме време, а пазарите остават зависими от икономическите данни и решенията на централните банки.

На валутните пазари йената се засили леко, но остава на исторически ниски нива спрямо долара, въпреки интервенции на японските власти и повишение на лихвите от Японската централна банка. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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