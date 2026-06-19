Компания създаде „Мишлен-звезден“ офис за намаляване на стреса

Изграждането на основното офис пространство е струвало между 150-210 хил. евро

В момент, когато много компании се опитват да върнат служителите си в офиса, Джеймс Хърман избира различен подход: да създаде среда, в която хората сами искат да работят. Той е основател и председател на иновационното студио и рисков фонд Previously Unavailable в Нова Зеландия и проектира офиса на компанията в Окланд около концепция, която нарича „работно пространство с рейтинг „Мишлен“ – място, създадено с внимание и грижа, което кара екипа от 18 души да идва на работа с желание всеки ден.

„Как да задържиш страхотни хора за дълго време, да се увериш, че всеки ден се чувстват прекрасно и напълно обгрижени, за да могат да насочат цялата си енергия към работата, която обичат?“, казва Хърман в интервю за Business Insider. По думите му това не е въпрос на разглезване, а на „обмислено разбиране какво им е нужно, за да процъфтяват и да бъдат в най-добрата си форма“.

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Хърман изчислява, че изграждането на основното офис пространство е струвало между 150-210 хил. евро. Според него, ако разходът се разглежда само като разход, повечето компании биха го определили като прекомерен, но той го вижда като инвестиция. По думите му, ако не са инвестирали в хората и средата им, компанията нямало да бъде толкова успешна.

Какво знаем за компанията?

Previously Unavailable е основана през 2014 г. и се премества в настоящата си сграда в квартал Грей Лин, Окланд, преди около пет години. През 2025 г. компанията закупува сградата, която има два етажа – на първия се намира venture студиото, а на втория основното работно пространство. Екипът има амбицията да създава милионни бизнеси в Нова Зеландия, което според Хърман изисква среда, в която хората работят на върха на възможностите си.

Идеята за „Мишлен-звезден офис“ се ражда от екипа, вдъхновен от начина, по който ресторантите с три звезди „Мишлен“ създават цялостно изживяване чрез внимание към детайла. Те разработват „рамка с три звезди“, базирана на три маорски концепции: Āhua pai (добра форма – комфорт и функционалност), Mauri tau (спокойствие и баланс – благосъстояние и енергия на екипа) и Te Taumata (върхът – пространство, което разгръща потенциала и насърчава дълбока връзка).

Офисът е проектиран като голямо отворено пространство от около 200 m² с две дълги бюра, които улесняват сътрудничеството и движението. Компанията работи в модел „studio first“, при който служителите са насърчавани да работят заедно, но имат и гъвкавост при нужда. Целта е да се намали „ненужният стрес“, причинен от фактори като лошо осветление, неподходяща температура и разсейваща среда.

В пространството има около 40 растения, включително висящи кошници, подбрани и заради предполагаемите им ползи за въздуха. Сред тях са сансевиера, която според компанията произвежда кислород и през нощта, и английски бръшлян, за който се твърди, че абсорбира замърсители като бензен и формалдехид. Компанията създава и собствен аромат „Sandalwood Gold“ съвместно с фирма Aroma, използван чрез система за дифузия в целия офис. Хърман описва ефекта като усещане за висок клас спа среда, като подчертава, че приятните миризми могат да влияят положително на настроението.

На всеки две седмици в офиса идва масажист, като служителите могат да се записват за безплатни 15-минутни сесии, понякога съчетани и с кратки разговори. Осигурени са и закуски, както и плодове, а в бъдеще Хърман планира да наеме вътрешен готвач за здравословни обеди. Според него всички тези елементи имат за цел да намалят ненужния стрес и да подкрепят екипа.