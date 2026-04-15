Курсът на еврото и долара за 15.04.2026 г.

Курсът на еврото и щатския долар остава без промяна в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1791 долара или на същото ниво спрямо това при затварянето на пазара вчера, пише БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1793 долара за евро.