Курсът на еврото и долара за 1 април 2026

Курсът на еврото спрямо долара леко се повиши в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Еврото прибави 0,3 на сто до 1,1591 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс от 1,1498 долара за евро, припомня БТА. Спрямо другите водещи световни валути еврото поевтинява спрямо британската лира с 0,17 на сто до 0,8722 бр. лири и спрямо швейцарския франк - с 0,31 на сто до 0,9210 шв. франка. В сравнение с японската йена еврото остава без изменение - на ниво 183,42 йени.

