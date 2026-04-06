Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото спрямо долара стабилизира в сутрешната търговия, показват данни на платформи за валутна търговия.

Единната валута се котира за 1,1525 долара или с 0,08 над нивото на затваряне в петък.

Европейската централна банка определи в четвъртък, преди началото на великденските празници, референтен курс от 1,1525 долара за евро, пише БТА.