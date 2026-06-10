Курсът на еврото и долара за 10 юни 2026 г.

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Курсът на еврото се повиши почти спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се разменя за 1,1561 долара, или с 0,17 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1573 долара спрямо 1,1540 долара в понеделник.
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