Курсът на еврото и долара за 10 юни 2026 г.

Курсът на еврото се повиши почти спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1561 долара, или с 0,17 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1573 долара спрямо 1,1540 долара в понеделник.