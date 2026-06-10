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Петрол
86.32 $/барел
Bitcoin
$61,465.3
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 10 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 10 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се повиши почти спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1561 долара, или с 0,17 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1573 долара спрямо 1,1540 долара в понеделник. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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