Последвайте ни
БГ Бизнес Командировъчните у нас вече ще бъдат 22 евро на ден

Командировъчните у нас вече ще бъдат 22 евро на ден

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Има леко увеличение спрямо досегашната сума в лева за удобство на гражданите

От 1 януари дневните пари при командироване с преспиване в страната ще бъдат 22 евро при 40 лв. сега. Ако командировката е за един ден, сумата е наполовина, или 11 евро (при 20 лв. сега).

Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, публикувани от социалното министерство за обществено обсъждане.

Заведения в София може скоро да получат звезди Michelin

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер, пише "Сега".

Рекордни цени на дизела в Сърбия: Ето колко струва литър дизел

В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро. По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове, посочват авторите на промените.

