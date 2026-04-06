Еврокалкулатор

1 USD
1.1525 BGN
Колко струва да се качиш на най-високото виенско колело в България?

Колко струва да се качиш на най-високото виенско колело в България?

bTV Бизнес екип

Съоръжението е произведено в Нидерландия през 2024 година

В Княжеската градина в София преди дни беше открито 40-метрово виенско колело – най-високото в България и част от най-новото събитие в столицата Sun Fest Sofia. Атракционът бе сред акцентите в празничната програма по повод 147 години от обявяването на София за столица на България.

Съоръжението е произведено в Нидерландия през 2024 година. Виенското колело разполага с кабинки с капацитет до шест души всяка и може да побере общо до 150 посетители.

Цените за атракциона са както следва:

  • За деца до 4 години – безплатно
  • За деца от 4 до 11 години – 5 евро
  • За възрастни – 7 евро
Първият Великден в евро: 100% увеличение на цената на яйцата за 5 години

Работното време е от 11:00 до 22:00 ч. в делнични дни и от 10:00 до 22:00 ч. през почивните дни. Не е необходима предварителна резервация – билети могат да се закупят на място или под формата на ваучер предварително.

По време на откриването посланикът на Германия у нас Ирене Планк сподели, че вече е изпробвала атракциона. "Преди няколко дни направих едно пробно кръгче и мога да кажа, че гледката е страхотна. Отгоре може да се види дори стадион "Васил Левски"", каза тя.

Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение

Временно изпълняващият длъжността кмет на район "Средец" Александър Петков също определи гледката като уникална и изрази надежда съоръжението да привлече много посетители в дните на предстоящите празници.

На събитието присъства и кметът на София Васил Терзиев, който символично преряза лентата при откриването и пръв се качи на виенското колело, за да го изпробва.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

