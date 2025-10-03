Колко почивни дни са достатъчни за IT специалистите?

Какво очакват служителите в IT сектора?

Колко бърнаутнати са българските IT специалисти? Баласън между работата и личният живот започна да става все по-голяма тема и да се превърща в приоритет за хората. Проучване на Randstad, цитирано от DEV.BG показва, че наличието на свободно време изпреварва по важност нивото на заплатата.

Поглеждайки към Силициевата долина, лидерите на най-големите технологични гиганти са раздвоени - Джеф Безос от Amazon не го определя като баланс между работа и личен живот, а като „кръг“. Сатя Надела от Microsoft пък говори за „хармония“. Но всъщност колко дни почивка имат нужда българските специалисти, за да не стигнат от бърнаут?

Какво очакват работниците и какво предлагат работодателите?

Проучване на DEV.BG показва, че IT специалистите у нас очакват да получат между 25 и 30 дни платен годишен отпуск.

На второ място попада опцията за над 30 почивни дни, докато стандартните 20 остават на последна позиция. Над 20% от хората обаче са отбелязали, че не е толкова важен броят на дните отпуск, колкото възможността за управление на стреса.

Какво обаче дават компаниите? Разминаване няма. Най-често предлаганият платен годишен отпуск е от 20 дни (близо 46%), следван от 21-25 дни (32,4%) и повече от 25 дни (17,4%). Данните са актуални към 15 август 2025 г.

Гъвкаво работно време?

Позициите с гъвкаво работно време отдавна присъстват в IT сектора и макар да бяха запазена марка предимно на специалистите на свободна практика, по време на пандемията се превърнаха в глобална норма дори извън tech бизнеса.

От над 1600 компании с профили в нашия Job Board наблюдаваме, че близо 66% предлагат частично гъвкаво работно време, докато фиксираното не е толкова предпочитано. Втори по популярност сред работодателите е моделът с изцяло гъвкаво работно време, което също отразява общото настроение на пазара.

Какво работно време предлагат IT работодателите?

Снимка: iStock

Чуждестранните компании имат най-силно застъпен дял що се отнася до световната тенденция за частично гъвкаво работно време.

В разрез с общите очаквания българският tech сектор не се слави с най-дългия платен отпуск, но залага на други методи за поддържане на баланса между работа и личен живот.

