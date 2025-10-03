Колко почивни дни са достатъчни за IT специалистите?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Колко бърнаутнати са българските IT специалисти? Баласън между работата и личният живот започна да става все по-голяма тема и да се превърща в приоритет за хората. Проучване на Randstad, цитирано от DEV.BG показва, че наличието на свободно време изпреварва по важност нивото на заплатата.
Поглеждайки към Силициевата долина, лидерите на най-големите технологични гиганти са раздвоени - Джеф Безос от Amazon не го определя като баланс между работа и личен живот, а като „кръг“. Сатя Надела от Microsoft пък говори за „хармония“. Но всъщност колко дни почивка имат нужда българските специалисти, за да не стигнат от бърнаут?
Проучване на DEV.BG показва, че IT специалистите у нас очакват да получат между 25 и 30 дни платен годишен отпуск.
На второ място попада опцията за над 30 почивни дни, докато стандартните 20 остават на последна позиция. Над 20% от хората обаче са отбелязали, че не е толкова важен броят на дните отпуск, колкото възможността за управление на стреса.
Какво обаче дават компаниите? Разминаване няма. Най-често предлаганият платен годишен отпуск е от 20 дни (близо 46%), следван от 21-25 дни (32,4%) и повече от 25 дни (17,4%). Данните са актуални към 15 август 2025 г.
Позициите с гъвкаво работно време отдавна присъстват в IT сектора и макар да бяха запазена марка предимно на специалистите на свободна практика, по време на пандемията се превърнаха в глобална норма дори извън tech бизнеса.
От над 1600 компании с профили в нашия Job Board наблюдаваме, че близо 66% предлагат частично гъвкаво работно време, докато фиксираното не е толкова предпочитано. Втори по популярност сред работодателите е моделът с изцяло гъвкаво работно време, което също отразява общото настроение на пазара.
Чуждестранните компании имат най-силно застъпен дял що се отнася до световната тенденция за частично гъвкаво работно време.
В разрез с общите очаквания българският tech сектор не се слави с най-дългия платен отпуск, но залага на други методи за поддържане на баланса между работа и личен живот.
