Криптоинвеститорите са загубили 2,78 млрд. долара заради хакерски атаки през 2025 г.

Хакерски атаки в криптосектора са довели до кражби на активи за общо 2,78 млрд. долара през 2025 г., сочи Докладът за пазара на криптовалути за 2025 г. на Finbold, изготвен въз основа на данни за инциденти, проследени от компанията за блокчейн сигурност SlowMist.

Макар тази сума да нарежда 2025 г. сред най-скъпите години по отношение на пробиви в криптосигурността, по-задълбоченият анализ показва, че по-голямата част от загубите са концентрирани в началото на годината, като в следващите месеци се отчита ясно забавяне на подобни инциденти.

Ключовото събитие за годината е било хакерската атака срещу Bybit, която сама по себе си е причинила загуби за 1,5 млрд. долара. Този единичен пробив представлява повече от половината от всички известни откраднати криптоактиви през 2025 г. и значително изкривява общата годишна статистика. Атаката е била резултат от компрометиране на портфейл, което подчертава, че съхранението на активи и управлението на ключове остават сред най-сериозните уязвимости в екосистемата, въпреки подобренията в сигурността на смарт договорите.

Освен случая с Bybit, останалите загуби са разпределени между ограничен брой мащабни инциденти. Атаки срещу Cetus Protocol, Balancer V2, LIBRA и Nobitex формират по-голямата част от останалите щети, като причините варират от уязвимости и логически грешки в договорите до т.нар. „rug pull“ схеми и пропуски в сигурността.

Данните по тримесечия показват, че хакерската активност през 2025 г. е била силно концентрирана в началото на годината. През първото тримесечие загубите възлизат на около 1,78 млрд. долара, движени основно от пробива в Bybit, което представлява близо две трети от общата открадната сума за годината. През второто тримесечие загубите спадат рязко до приблизително 465 млн. долара, през третото – до малко над 300 млн., а през четвъртото тримесечие падат под 230 млн. долара – най-ниското тримесечно ниво за годината.

2025 г. не е била белязана от постоянна вълна от експлойти, а по-скоро от няколко ранни, високоефектни пробива, последвани от период на относителна стабилизация. Анализът на Finbold сочи, че макар рисковете да остават, втората половина на годината показва подобрена дисциплина по отношение на сигурността, по-внимателно разпределение на капитала и постепенно ограничаване на честотата и мащаба на атаките.

