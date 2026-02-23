Колко лева все още са в обращение?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какви заплати получават IT специалистите в Румъния?
През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%
От началото на годината Български пощи са извършили 147 998 операции
86% от левовете са прибрани в БНБ. Това съобщи ръководителят на механизма за еврото и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитирано от БГНЕС.
Остават около 4,4 млрд. лева остават за прибиране.
От началото на годината до 20 февруари в пощенските клонове на Български пощи са извършени 147 998 операции по обмяна на обща стойност 220 милиона лева.
В периода 13 – 18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за вкарване в обращение на фалшиви еврови банкноти. Иззети са няколко неистински банкноти с номинал от 500 евро.
Двойното обозначаване на стоките и услугите – в левове и в евро, остава до месец август, припомниха по време на брифинга днес. До края на месец юни търговските банки обменят левове без такси, припомни още Иванов.
Потребителската кошница на едро намалява с 1 евро в сравнение с предходната седмица и е 57 евро.
Владимир Иванов съобщи още, че има нормален темп на инфлация и еврото е най-малката причина за тази инфлация.
Главното увеличение на цените се наблюдава в сферата на услугите, добави той.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%
Очаква се увеличение на заплатите с 5%
Пускат три нови модела автомобили