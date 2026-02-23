Колко лева все още са в обращение?

От началото на годината Български пощи са извършили 147 998 операции

86% от левовете са прибрани в БНБ. Това съобщи ръководителят на механизма за еврото и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитирано от БГНЕС.

Остават около 4,4 млрд. лева остават за прибиране.

Левове в обращение



От началото на годината до 20 февруари в пощенските клонове на Български пощи са извършени 147 998 операции по обмяна на обща стойност 220 милиона лева.

В периода 13 – 18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за вкарване в обращение на фалшиви еврови банкноти. Иззети са няколко неистински банкноти с номинал от 500 евро.

Двойното обозначаване на стоките и услугите – в левове и в евро, остава до месец август, припомниха по време на брифинга днес. До края на месец юни търговските банки обменят левове без такси, припомни още Иванов.

Потребителската кошница на едро намалява с 1 евро в сравнение с предходната седмица и е 57 евро.

Владимир Иванов съобщи още, че има нормален темп на инфлация и еврото е най-малката причина за тази инфлация.

Главното увеличение на цените се наблюдава в сферата на услугите, добави той.

