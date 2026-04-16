Кой може да бъде избран за депутат в България?

Кандидатът трябва да бъде издигнат от политическа партия, коалиция или инициативен комитет

Според Изборния кодекс и Конституцията на Република България, за народен представител (депутат) може да бъде избиран български гражданин, който отговаря на определени законови изисквания. Основното условие е лицето да има българско гражданство, като не се допуска двойно гражданство.

Кандидатът трябва да е навършил 21 години към изборния ден, включително. Освен това той не трябва да бъде поставен под запрещение и не трябва да изтърпява наказание лишаване от свобода към момента на изборите.

Важно изискване е и начинът на номиниране – кандидатът трябва да бъде издигнат от политическа партия, коалиция или инициативен комитет, ако се кандидатира като независим. Съществуват и правила за несъвместимост, според които народните представители не могат да заемат други държавни длъжности или дейности, които противоречат на статута им.

При изборите за Европейски парламент от България изискванията са сходни, но включват и допълнително условие за уседналост. В тях могат да участват и граждани на други държави от Европейския съюз, които живеят в България, като трябва да са пребивавали в страната или друга държава членка през последните шест месеца.