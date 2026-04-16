БГ Бизнес Кой може да бъде избран за депутат в България?

Кой може да бъде избран за депутат в България?

bTV Бизнес екип

Кандидатът трябва да бъде издигнат от политическа партия, коалиция или инициативен комитет

Според Изборния кодекс и Конституцията на Република България, за народен представител (депутат) може да бъде избиран български гражданин, който отговаря на определени законови изисквания. Основното условие е лицето да има българско гражданство, като не се допуска двойно гражданство.

Кандидатът трябва да е навършил 21 години към изборния ден, включително. Освен това той не трябва да бъде поставен под запрещение и не трябва да изтърпява наказание лишаване от свобода към момента на изборите.

Важно изискване е и начинът на номиниране – кандидатът трябва да бъде издигнат от политическа партия, коалиция или инициативен комитет, ако се кандидатира като независим. Съществуват и правила за несъвместимост, според които народните представители не могат да заемат други държавни длъжности или дейности, които противоречат на статута им.

С 30% повече? Ето колко ще получат членовете на избирателни комисии на изборите през април

При изборите за Европейски парламент от България изискванията са сходни, но включват и допълнително условие за уседналост. В тях могат да участват и граждани на други държави от Европейския съюз, които живеят в България, като трябва да са пребивавали в страната или друга държава членка през последните шест месеца.

