Новите фирми и фалитите у нас намаляват

Новорегистрираните юридически лица в страната са 11 334 през второто тримесечие

Новорегистрираните юридически лица в страната са 11 334 през второто тримесечие на 2026 година. Влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност, са 966, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 9,2 на сто, а този на банкрутиралите - със 17,7 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2026 г. новорегистрираните фирми намаляват с 8,9 на сто, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - с 5,9 на сто.

През второто тримесечие на този година с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно с 83,7 на сто (9481) и 86,4 на сто (835), пише БТА.

През първото тримесечие на 2026 г. новорегистрираните правни единици в страната бяха 12 435, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1027. През първото тримесечие на 2026 г., както и в края на миналата година, с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, отново бяха фирмите от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 86 и 87,8 на сто и 86,7 и 87,9 на сто, показа справка в НСИ.