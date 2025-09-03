Германска фирма ще произвежда иновативни дървени учебни кули за деца в България

Компанията е предпочела да произвежда своя иновативен продукти у нас, като това се очаква да увеличи работните места в българската фабрика

Германската компаниията Qeridoo GmbH Мьонхенгладбах започва производстмо на нов продукт у нас - новаторска дървена учебна кула за деца, тип Монтесори, съобщават от Министерството на икономиката и индустрията. Компанията е едни от водещите доставчици на детски ремаркета за велосипеди в немскоговорящите страни.

Къде ще се произвежда?

Снимка: iStock

Както споменахме производството на иновативният продукт ще бъде изцяло в България в град Монтана. Ще бъдат произвеждани 70 до до 200 хил. бройки на година. В момента във фабриката в Монтана работят 70 души, като очакванията са работниците да станат до 300.

Това стана ясно по време на обявяването на партньорството на германската компания Qeridoo GmbH с българската фабрика в град Монтана. Българският производител на детски играчки от дърво „Ирели“ ще си партнира с германската компания.

Какво ще се произвежда?

Снимка: iStock

Във фабриката в Монтана ще бъде произвеждана уникална учебна кула от естествени материали. Тя може да бъде гъвкаво адаптирана към нуждите на децата: за бебета служи като стабилен стол, а по-късно расте заедно с детето и се превръща в кула, на която то може да учи, да открива и да опознава заобикалящия го свят.

„Убедени сме, че тази дървена учебна кула има потенциала в бъдеще да присъства в почти всеки германски дом с деца. Това е важна стъпка за устойчиво европейско производство и принос за това нашите деца да растат здрави, сигурни и креативни“, заяви г-н Николай Болдт собственик на германската компания.

Иван Иванов, който е създател на фирма "Ирели" и неин съсобственик, съобщи, че с новото изделие ще се увеличи броя на работните места в монтанската фабрика.

През 2023 година този продукт печели награда за най-добър дизайн и от тогава се търси производител. След като такъв е намерен в България, ние очакваме следващата година да спечели награда и като най-добър продукт, заяви Росица Иванова СТИВ в Берлин.

