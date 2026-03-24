1 USD
1.1596 BGN
БГ Бизнес КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ от април: Какви ще са промените?

КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ от април: Какви ще са промените?

bTV Бизнес екип

При одобрение от страна на енергийния регулатор, новата цена ще влезе в сила от 1 април.

Предложението на „Булгаргаз“ за около 5% увеличение на цената на природния газ от април предстои да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Темата ще бъде обсъдена в рамките на заседание на регулатора, предаде БНР. 

Разчетите на „Булгаргаз“, според които поскъпването трябва да бъде в този размер, са направени преди повече от две седмици. Оттогава обаче както газовите, така и петролните пазари отбелязаха съществени промени, основно в посока нагоре, което може да доведе до корекция на първоначално предложената цена.

И през април основната част от природния газ за страната ще продължи да се доставя по дългосрочния договор с Азербайджан. Това остава ключовият източник на доставки за българския пазар. Втечнен природен газ ще бъде внасян през Турция, тъй като терминалът край гръцкия град Александруполис ще бъде в планов годишен ремонт до средата на годината и временно няма да извършва регазификация.

Как атаките срещу ключови газови находища разклащат световната икономика

Останалите необходими количества ще бъдат осигурени чрез добив от подземното газохранилище в Чирен. След днешното обсъждане на цените, „Булгаргаз“ трябва да внесе окончателното си предложение. При одобрение от страна на енергийния регулатор, новата цена ще влезе в сила от 1 април.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

