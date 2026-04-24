1 USD
1.1694 BGN
Петрол
105.7 $/барел
Bitcoin
$77,810.6
Карлос Насар получава най-много пари в историята на българските щанги

bTV Бизнес екип

Днес той стана европейски шампион за четвърти път

Историята на Карлос Насар е много повече от поредица от рекорди и спечелени титли – тя е доказателство, че когато талантът срещне дисциплина, се раждат шампиони. Във всяко свое излизане на подиума той не просто вдига тежести, а вдига и надеждите на една цяла нация, че България отново може да бъде на върха. И днес той отново ни вдигна на върха. На европейското първенство в Батуми, Грузия Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път с 3 златни медала.

Българският спорт има своите герои, но малцина успяват да впечатлят света така, както го прави Карлос Насар. Едва в началото на своята кариера, младият щангист вече е сочен като едно от най-големите явления в съвременното вдигане на тежести, а рекордите му го превръщат в безспорен лидер на световната сцена.

През ноември миналата година председателят на БФ по вдигане на тежести- Стефан Ботев сподели в ефира на БНТ, че Карлос Насар е получил най-много пари в историята на българските щанги. Наскоро той бе избран и за най-добър в своя спорт при мъжете в Европа за 2025 г.

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

Премии от държавата

Насар получава значителни парични награди от Министерството на младежта и спорта за успехите си. Миналага година Карлос грабна златото в категироия до 94 к на световното първенство по вдигане на тежести. За спечелените медали той получи премия от Министерството на младежта и спорта официално заяви в общ размер на 115 000 лева. За 2024 г. се очаква да получи общо около 320 000 лева премия за европейска, олимпийска и световна титла.

Освен премиите Насар дълго време разчита на приходи от лични спонсори и рекламни партньорства. Като един от най-популярните български спортисти, той генерира допълнителни приходи от реклама и участия. 

Цифрите зад успеха на Карлос Насар

Заплата от федерацията

През декември 2025 г. Карлос Насар подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и продължи да се състезава за България. Наличието на въпросния договор е задължително условие, за да получава Насар заплатата си от спортното министерство.

По време на подписването тогава той споделя, че вече е получил премиите си за световната титла в Норвегия. "През цялата година не бях подписвал договори, но премиите ми са били превеждани винаги. Наскоро получих премията за световната титла, даже и допълнителна от ММС за високи спортни постижения. 115 000 лева получих за двете световни титли и четвъртото място в изхвърлянето.“

Насар е европейски шампион от трите последни първенство - Кишинев 2025 (кат. до 96 кг), София 2024 (кат. до 89 кг) и Ереван 2023 (кат. до 89 кг). 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
