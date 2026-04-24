Карлос Насар получава най-много пари в историята на българските щанги

Днес той стана европейски шампион за четвърти път

Историята на Карлос Насар е много повече от поредица от рекорди и спечелени титли – тя е доказателство, че когато талантът срещне дисциплина, се раждат шампиони. Във всяко свое излизане на подиума той не просто вдига тежести, а вдига и надеждите на една цяла нация, че България отново може да бъде на върха. И днес той отново ни вдигна на върха. На европейското първенство в Батуми, Грузия Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път с 3 златни медала.

Българският спорт има своите герои, но малцина успяват да впечатлят света така, както го прави Карлос Насар. Едва в началото на своята кариера, младият щангист вече е сочен като едно от най-големите явления в съвременното вдигане на тежести, а рекордите му го превръщат в безспорен лидер на световната сцена.

През ноември миналата година председателят на БФ по вдигане на тежести- Стефан Ботев сподели в ефира на БНТ, че Карлос Насар е получил най-много пари в историята на българските щанги. Наскоро той бе избран и за най-добър в своя спорт при мъжете в Европа за 2025 г.

Премии от държавата

Насар получава значителни парични награди от Министерството на младежта и спорта за успехите си. Миналага година Карлос грабна златото в категироия до 94 к на световното първенство по вдигане на тежести. За спечелените медали той получи премия от Министерството на младежта и спорта официално заяви в общ размер на 115 000 лева. За 2024 г. се очаква да получи общо около 320 000 лева премия за европейска, олимпийска и световна титла.

Освен премиите Насар дълго време разчита на приходи от лични спонсори и рекламни партньорства. Като един от най-популярните български спортисти, той генерира допълнителни приходи от реклама и участия.

Заплата от федерацията

През декември 2025 г. Карлос Насар подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и продължи да се състезава за България. Наличието на въпросния договор е задължително условие, за да получава Насар заплатата си от спортното министерство.

По време на подписването тогава той споделя, че вече е получил премиите си за световната титла в Норвегия. "През цялата година не бях подписвал договори, но премиите ми са били превеждани винаги. Наскоро получих премията за световната титла, даже и допълнителна от ММС за високи спортни постижения. 115 000 лева получих за двете световни титли и четвъртото място в изхвърлянето.“

Насар е европейски шампион от трите последни първенство - Кишинев 2025 (кат. до 96 кг), София 2024 (кат. до 89 кг) и Ереван 2023 (кат. до 89 кг).