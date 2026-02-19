Какво значи да "зареждате гориво по германски"?

Дългосрочно може да спестите немалко пари

Чува ли ли сте за "зареждане с гориво по германски"? Това означавада зареждате гориво рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Според германския автомобилен клуб ADAC, разликите могат да достигнат до 10 цента на литър.

Обяснението е свързано с физиката. Плътността на горивото се променя в зависимост от температурата. Когато е постудено, бензинът или дизелът са по-плътни. Това означава, че за един и същ платен литър, реалното количество енергия, което получавате, е малко по-високо, пише "24 часа".

Не става въпрос за големи суми наведнъж. Спестяванията са няколко цента. Но ако зареждате често, разликата може да се усети в дългосрочен план. Има обаче един важен нюанс. Бензинът и дизелът се съхраняват в подземни резервоари, където температурата е относително стабилна. Това означава, че вариациите не са огромни, въпреки че има разлики между сутрин и следобед.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN