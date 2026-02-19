BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
БГ Бизнес Какво значи да "зареждате гориво по германски"?

Какво значи да "зареждате гориво по германски"?

БГ Бизнес
 

Дългосрочно може да спестите немалко пари

Чува ли ли сте за "зареждане с гориво по германски"? Това означавада зареждате гориво рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Според германския автомобилен клуб ADAC, разликите могат да достигнат до 10 цента на литър.

Колко гориво е най-добре да има в резервоара на колата?

Обяснението е свързано с физиката. Плътността на горивото се променя в зависимост от температурата. Когато е постудено, бензинът или дизелът са по-плътни. Това означава, че за един и същ платен литър, реалното количество енергия, което получавате, е малко по-високо, пише "24 часа".

Не става въпрос за големи суми наведнъж. Спестяванията са няколко цента. Но ако зареждате често, разликата може да се усети в дългосрочен план. Има обаче един важен нюанс. Бензинът и дизелът се съхраняват в подземни резервоари, където температурата е относително стабилна. Това означава, че вариациите не са огромни, въпреки че има разлики между сутрин и следобед.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

