Какво трябва да знаете, ако ви предстрои покупка на климатик?

Всеки купувач трябва внимателно да прецени кой уред е подходящ за дома му и какви допълнителни разходи го съпътстват

Първите горещи вълни вече преминават през страната, плувните басейни започват да отварят врати, а въздухът става осезаемо по-тежък и горещ. В същото време някои модели климатици в строителните хипермаркети бързо се изчерпват, търсенията в Google за „климатици“ рязко се увеличават заедно с покачването на температурите, а цените в онлайн магазините също започват да се повишават, съобщава FAZ.

Всеки купувач трябва внимателно да прецени кой уред е подходящ за дома му, какви допълнителни разходи го съпътстват и какво изобщо е позволено. Климатиците не са просто устройства, които се поставят като акумулатори за охлаждане в жилището. Те често изискват изпускателни, а понякога и всмукателни маркучи, консумират значително количество електроенергия и не са евтини като първоначална инвестиция.

Снимка: bTV

Устройствата, които предлагат бързо решение без сериозни строителни промени, се разделят на два основни типа – моноблокове и мобилни сплит климатици. Моноблоковете представляват един голям корпус с един или два маркуча, които се извеждат през прозорец, докато мобилните сплит системи включват външно тяло, което отвежда топлината чрез хладилен маркуч.

Най-евтините моноблокови уреди в Германия започват от около 200 евро, но обикновено предлагат по-ниска мощност и по-ограничена ефективност. Експертът Кристиан Цармсторф от Потребителския център Райнланд-Пфалц препоръчва да се предвидят поне 60 вата мощност на квадратен метър охлаждана площ, като подчертава, че евтин уред трудно би охладил ефективно помещение от 50 кв.м. При моделите с един маркуч се появява и проблемът с подналягането, при което топъл въздух от външната среда се засмуква обратно в помещението през процепи, което намалява ефективността.

Моделите с два маркуча и мобилните сплит системи избягват този проблем, но са по-сложни за монтаж заради допълнителната инсталация или външното тяло. Недостатъкът при всички мобилни решения е, че оставянето на открехнат прозорец или врата създава отвор, който може да се компенсира само чрез строителни промени или специални уплътнения, понякога включени в комплекта на уреда. По отношение на ефективността се използват стандартизирани показатели като SEER и EER, които дават ориентир, но не могат точно да предскажат реалната работа у дома заради влиянието на климат, изолация и потребителски предпочитания.

За сравнение на разходите се използват данни за консумацията от техническите спецификации. Експертът Цармсторф дава пример с мобилен сплит Midea Porta Split за около 800 евро и моноблок Midea MPPX-12CRN7 за около 400 евро, като и двата са с мощност 3,5 kW. Според данните разликата в потреблението води до около 20 евро по-високи годишни разходи за моноблока при 70 часа работа годишно и цена на тока от 35 евроцента, което означава, че по-скъпият уред би се изплатил едва след около 20 години, без да се отчита по-високият комфорт и по-ниският шум на сплит системата.

Ако обаче климатикът се използва по-често – например около 200 часа годишно при по-горещи лета или живот на последен етаж в голям град – разликата в разходите и възвръщаемостта значително се променя и инвестицията може да се изплати за около седем години. Освен чисто икономическите сметки е важно да се отчита и правната рамка. Моноблоковете не създават проблеми, тъй като са мобилни и не изискват промени в сградата, докато при сплит системите може да се изисква съгласие от наемодателя или етажната собственост, особено ако има фиксиран монтаж или видима външна част. В крайна сметка експертите съветват тези въпроси да се изяснят предварително, за да се избегнат конфликти, особено преди горещите периоди, които тепърва предстоят.