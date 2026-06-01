×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1644 BGN
Петрол
85.35 $/барел
Bitcoin
$73,493.1
Последвайте ни
1 USD
1.1644 BGN
Петрол
85.35 $/барел
Bitcoin
$73,493.1
БГ Бизнес Кога да влючвате климатика, за да не надува сметката за ток

Кога да влючвате климатика, за да не надува сметката за ток

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето няколко практични съвета

С първите топли дни идват значително по-високите сметки за ток, защото климатиците, хладилниците и другите домакински уреди работят почти без прекъсване по време на жегите. Експертите обаче посочват, че с малки промени в ежедневните навици, потреблението на електроенергия, а оттам и разходите, могат да бъдат осезаемо намалени, без да се прави компромис с основния комфорт в домакинството.

"Най-големият консуматор в този период със сигурност е климатикът. Освен него има и хладилници и фризери, но те имат много по-малък ефект върху увеличението на потреблението. Така че климатът е ключов фактор, когато става въпрос за по-високи сметки за ток през лятото. Има няколко важни неща, които имат значение както за самото устройство, така и за потребителите. Първо, климатикът трябва да се обслужва веднъж годишно и е най-добре да се прави това в този период, преди най-горещите температури. Също така, правилната употреба е много важна" казва майстор, цитиран от Kurir.rs.

Климатикът прегрява енергийните ни системи. Има ли алтернативи за охлаждане?

Как да намалим потреблението и да осигурим по-ефективно охлаждане?

Хората често включват климатика само когато температурата вече се е повишила рязко, а след това устройството трябва да охлажда отопляемото помещение за дълго време, което увеличава потреблението.

Най-добре е климатикът да се включи по-рано, преди да удари горещата вълна, за да е вече охладено пространството. По този начин устройството по-късно само поддържа температурата и не е нужно да охлажда прегрятото пространство. По този начин климатикът работи по-малко, консумира по-малко електроенергия и достига комфортна температура по-бързо. Редовната поддръжка на климатика е много важна. Ако климатикът не се обслужва редовно, се наблюдава по-слаб въздушен поток и по-лоша работа на устройството, което директно увеличава консумацията. При такива условия климатикът не работи в оптимални параметри и не осигурява желания охлаждащ ефект.

Най-практично е климатикът да се обслужва преди началото на летния сезон, защото това избягва струпвания и гарантира, че устройството е готово за най-горещия период.

Идеалното време за обслужване е преди началото на летния сезон. Хората често чакат последния момент, когато започнат жегите, но тогава вече е пренаселено и климатикът е под натоварване. Ето защо е най-добре обслужването да се извърши навреме, за да е устройството готово за лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата