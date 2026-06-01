Кога да влючвате климатика, за да не надува сметката за ток

Ето няколко практични съвета

С първите топли дни идват значително по-високите сметки за ток, защото климатиците, хладилниците и другите домакински уреди работят почти без прекъсване по време на жегите. Експертите обаче посочват, че с малки промени в ежедневните навици, потреблението на електроенергия, а оттам и разходите, могат да бъдат осезаемо намалени, без да се прави компромис с основния комфорт в домакинството.

"Най-големият консуматор в този период със сигурност е климатикът. Освен него има и хладилници и фризери, но те имат много по-малък ефект върху увеличението на потреблението. Така че климатът е ключов фактор, когато става въпрос за по-високи сметки за ток през лятото. Има няколко важни неща, които имат значение както за самото устройство, така и за потребителите. Първо, климатикът трябва да се обслужва веднъж годишно и е най-добре да се прави това в този период, преди най-горещите температури. Също така, правилната употреба е много важна" казва майстор, цитиран от Kurir.rs.

Как да намалим потреблението и да осигурим по-ефективно охлаждане?

Хората често включват климатика само когато температурата вече се е повишила рязко, а след това устройството трябва да охлажда отопляемото помещение за дълго време, което увеличава потреблението.

Най-добре е климатикът да се включи по-рано, преди да удари горещата вълна, за да е вече охладено пространството. По този начин устройството по-късно само поддържа температурата и не е нужно да охлажда прегрятото пространство. По този начин климатикът работи по-малко, консумира по-малко електроенергия и достига комфортна температура по-бързо. Редовната поддръжка на климатика е много важна. Ако климатикът не се обслужва редовно, се наблюдава по-слаб въздушен поток и по-лоша работа на устройството, което директно увеличава консумацията. При такива условия климатикът не работи в оптимални параметри и не осигурява желания охлаждащ ефект.

Идеалното време за обслужване е преди началото на летния сезон. Хората често чакат последния момент, когато започнат жегите, но тогава вече е пренаселено и климатикът е под натоварване. Ето защо е най-добре обслужването да се извърши навреме, за да е устройството готово за лятото.