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Финанси Европейските борсови индекси се повишават

Европейските борсови индекси се повишават

Финанси

bTV Бизнес екип

От какво беше подкрепен този ръст?

В началото на днешната търговия водещите европейски фондови пазари отбелязаха умерен ръст, подкрепени от поскъпването на акциите на компаниите от минния и енергийния сектор, докато инвеститорите следят развитието на конфликта в Близкия изток и очакват финансовите резултати на големите американски технологични компании, предава Reuters, цитирано от БТА.

Паневропейският индекс STOXX Europe 600 се повиши с 0,35 на сто до 648,54 пункта.

Германският DAX се повишава с 54,60 пункта, или 0,21 на сто, до 25 518,61 пункта. В Париж CAC 40 прибавя 29,54 пункта, или 0,35 на сто, до 8488,32 пункта.

Снимка: iStock

Лондонският FTSE 100 отчита ръст от 56,61 пункта, или 0,52 на сто, до 10 927,63 пункта, а италианският FTSE MIB се повишава с 298,15 пункта, или 0,58 на сто, до 51 996,34 пункта.

Най-силно се представиха секторите на суровините. Индексът на миннодобивните компании нарасна с 1,5 на сто, като акциите на „Гленкор“ (Glencore) поскъпнаха с 4 на сто, след като компанията отчете 15-процентно увеличение на добива на мед през първото полугодие благодарение на по-високото качество на рудата в основните ѝ находища.

Акциите на енергийните компании поскъпнаха с 1,6 на сто, след като цената на петрола сорт Брент се повиши с около 3 на сто до над 86 долара за барел. Поскъпването на суровината последва ескалацията на напрежението в Близкия изток след съвместните удари на САЩ и Саудитска Арабия срещу цели в Ирак, които засилиха опасенията от разширяване на конфликта между САЩ и Иран.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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