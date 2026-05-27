Колко часа средно работят българите на седмица?

Най-кратка работна седмица през миналата година е отчетена в Нидерландия

България остава сред страните в Европейския съюз с най-дълга работна седмица през 2025 г., въпреки че средният брой отработени часове за първи път е паднал под 39 часа седмично. Това показват последните данни на Евростат. Според статистиката заетите на пълно и непълно работно време у нас, на възраст между 20 и 64 години, са работили средно по 38,7 часа седмично през миналата година. За сравнение, през 2024 г. този показател е бил 39 часа, предава БТА.

Снимка: iStock

Това е първият път, в който стойността за България спада под границата от 39 часа седмично. Данните на Евростат за страната, които обхващат периода след 2000 г., показват устойчива тенденция към постепенно намаляване на работното време. В началото на века заетите в България са работили средно по 40,7 часа седмично, а през 2007 г., когато страната става член на ЕС, средната продължителност на работната седмица е достигала 41,2 часа.

Въпреки отчетения спад България продължава да е сред държавите с най-дълга работна седмица в ЕС. Единствено Гърция е пред страната ни със средно 39,6 отработени часа седмично. България споделя второто място с Полша, където заетите също са работили средно по 38,7 часа. През 2024 г. подреждането е било сходно – Гърция е била начело с 39,8 часа, следвана от България с 39 часа и Полша с 38,9 часа.

Най-кратка работна седмица през миналата година е отчетена в Нидерландия – 31,9 часа, следвана от Дания и Германия с по 33,9 часа, както и Австрия с 34 часа. Средната продължителност на работната седмица в Европейския съюз през 2025 г. е била 35,9 часа спрямо 36 часа година по-рано. За периода 2015 – 2025 г. работната седмица в ЕС е намаляла с един час – от 36,9 на 35,9 часа, докато в България спадът е по-осезаем – от 40,2 на 38,7 часа. Евростат уточнява, че в показателя се включват както заетите на пълно и непълно работно време, така и извънредният труд по основната работа, независимо дали е платен. Не се отчитат отсъствията, отпуските, болничните и времето за пътуване до работното място.