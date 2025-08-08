1 USD
БГ Бизнес Какви са глобите при неправилно изписани цени в лева и евро?

Какви са глобите при неправилно изписани цени в лева и евро?

bTV Бизнес екип

Глобите ще започнат да се налагат от 8 октомври

В днешния брой на "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България. От днес нататък цените в страната трябва да бъдат изписвани както в лева, така и в евро. 

Снимка: БГНЕС

Поправките в закона бяха окончателно приети от Народното събрание на 30 юли. Сред тях е и въвеждането на двумесечен гратисен период, през който търговците няма да бъдат глобявани, ако не посочват цените едновременно в лева и евро. В предишния вариант се предвиждаше това задължение да влезе в сила от 8 август, като при неспазване бяха предвидени санкции. Сега обаче глобите ще започнат да се налагат от 8 октомври, предава БТА. 

От утре цените трябва да бъдат в лева и евро, но до 8 октомври няма да има глоби за търговците

Парламентът също така реши, че при недобросъвестно формиране на цени по време на периода на двойно обозначаване, търговците подлежат на имуществени санкции в размер от 5000 до 1 милион лева. Освен това големите търговски вериги ще трябва ежедневно да публикуват в интернет страниците си крайните продажни цени на всички основни стоки и услуги от потребителската кошница. За неспазване на това изискване няма да се налагат санкции през първия месец от влизане в сила на закона.

Таксиметрови превози

Шофьорите, извършващи таксиметров превоз на пътници, ще трябва да прилагат двойното обозначаване на цените от 31 октомври.

Снимка: БГНЕС

Печатни издания

Двойното изписване на продажните цени за книги, учебници, учебни помагала, познавателни книжки, илюстровани детски книги, книжки за оцветяване и рисуване, както и нотни издания – ще започне от 1 януари 2026 г., реши още парламентът.

Министерският съвет ще има правомощия да прилага временни мерки при рязко поскъпване на стоки и услуги от първа необходимост.

Как и къде да подадем сигнал за злоупотреби след въвеждането на еврото?

В законовия текст се подчертава, че по време на двойното обозначаване, търговците, предлагащи стоки и услуги на потребителите, трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко повишение на цените трябва да бъде обосновано с обективни икономически фактори, като при поискване търговците са длъжни да предоставят доказателства на контролните органи.

