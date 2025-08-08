Какви са глобите при неправилно изписани цени в лева и евро?

Глобите ще започнат да се налагат от 8 октомври

В днешния брой на "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България. От днес нататък цените в страната трябва да бъдат изписвани както в лева, така и в евро.

Поправките в закона бяха окончателно приети от Народното събрание на 30 юли. Сред тях е и въвеждането на двумесечен гратисен период, през който търговците няма да бъдат глобявани, ако не посочват цените едновременно в лева и евро. В предишния вариант се предвиждаше това задължение да влезе в сила от 8 август, като при неспазване бяха предвидени санкции. Сега обаче глобите ще започнат да се налагат от 8 октомври, предава БТА.

Парламентът също така реши, че при недобросъвестно формиране на цени по време на периода на двойно обозначаване, търговците подлежат на имуществени санкции в размер от 5000 до 1 милион лева. Освен това големите търговски вериги ще трябва ежедневно да публикуват в интернет страниците си крайните продажни цени на всички основни стоки и услуги от потребителската кошница. За неспазване на това изискване няма да се налагат санкции през първия месец от влизане в сила на закона.

Таксиметрови превози

Шофьорите, извършващи таксиметров превоз на пътници, ще трябва да прилагат двойното обозначаване на цените от 31 октомври.

Печатни издания

Двойното изписване на продажните цени за книги, учебници, учебни помагала, познавателни книжки, илюстровани детски книги, книжки за оцветяване и рисуване, както и нотни издания – ще започне от 1 януари 2026 г., реши още парламентът.

Министерският съвет ще има правомощия да прилага временни мерки при рязко поскъпване на стоки и услуги от първа необходимост.

В законовия текст се подчертава, че по време на двойното обозначаване, търговците, предлагащи стоки и услуги на потребителите, трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко повишение на цените трябва да бъде обосновано с обективни икономически фактори, като при поискване търговците са длъжни да предоставят доказателства на контролните органи.

