Какви помощи ще получат пострадалите от наводненията?

В Севлиево бяха раздадени 95 заявления за отпускане на еднократна помощ за покриване на жизненоважни нужди

Проливните дъждове и наводненията в района на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Ловеч нанесоха сериозни щети на десетки домакинства, а институциите започнаха спешни действия за подпомагане на пострадалите. Социални работници и представители на държавата бяха на терен още от първите часове след бедствието, за да оценят щетите и да окажат необходимата подкрепа, предава Министерство на труда и социалната политика.

Снимка: Община Севлиево

Само в Севлиево социалните служители са посетили домовете на 110 семейства, засегнати от наводнението. Те са извършили опис и оценка на пораженията по имотите и са раздали 95 заявления за отпускане на еднократна помощ за покриване на жизненоважни нужди. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на съвместен брифинг с министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на земеделието Пламен Абровски. Тримата инспектираха и възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните валежи в региона.

„Максималният размер на помощта, която пострадалите могат да получат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), е близо 4000 евро. Средствата могат да бъдат изплатени много бързо, веднага след одобрение на документите“, заяви Наталия Ефремова. Тя уточни, че като първа мярка засегнатите могат да получат еднократна помощ от 1171 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, след което да бъде отпусната и допълнителна подкрепа в размер на 1500 евро.

Министърът допълни, че пострадалите домакинства имат право и на до 1300 евро от Фонд „Социална закрила“ за подмяна на унищожени електроуреди и оборудване. По думите ѝ това са първите мерки в помощ на хората, като социалните работници са участвали активно и в разчистването на щетите още от началото на бедствието.

В Севлиево министър Ефремова се срещна със семейства, чиито домове са разположени край придошлата река Росица и са били засегнати от наводненията. Тя ги информира за възможностите за социална подкрепа при нужди от първа необходимост. Министърът разговаря и с екипите на Домашния социален патронаж, които раздават бутилирана вода от Държавния резерв заради спирането на питейната вода в града. Очакванията са повреденият водопровод да бъде ремонтиран и водоснабдяването да бъде възстановено най-късно до утре сутринта.