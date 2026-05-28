Ако сте младо семейство с ипотека, може да използвате тези данъчни облекчения

Животът поскъпна. Да създадеш семейство става все по-скъпо в наши дни. По данни на Института за социални и синдикаални изследвания и обучение към КНСБ за 2026 г. за издръжка на семейство с двама възрастни и едно дете са необходими 1473 евро на месец. Ако сте младо семейство може да се възпобзване от следните данъчни облекчения.

Данъчни облекчения

Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия към държавата данък. Ако сте младо семейство с дете, ето какви възможности имате, цитирани от сайта на Национална агенция за приходите (НАП).

Данъчното облекчение за млади семейства позволява да намалите данъчната си основа с платените лихви по ипотечен кредит за закупуване на жилище върху първите 100 000 лв. от главницата (51 129,19 евро) по чл. 22а от ЗДДФЛ.

Трябва да са изпълнени следните условия:

ипотечният кредит е сключен от вас и/или от съпруга/съпругата ви;

имате сключен граждански брак;

поне един от съпрузите не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредита;

ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Облекчението не може да се ползва за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.

Кой може да ползва облекчението:

местни физически лица;

чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство.

Необходими документи

Към годишната данъчна декларация (Приложение №10) се прилагат:

Документ от банката, удостоверяващ размера на платените през годината лихви по първите 100 000 лв. от ипотечния кредит.

Ако банката е установена в държава от ЕС или ЕИП:

легализиран превод на документа на български език, извършен от заклет преводач.

Ако деклараторът е чуждестранно физическо лице:

официални легализирани документи, доказващи изпълнение на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ

превод на български език от заклет преводач.

Ако и двамата съпрузи са ползвали облекчението през една и съща данъчна година, всеки дължи данък върху частта от облекчението, която е ползвал.