Наводненията в България: Каква част от българите застраховат домовете си?

Наводнението, което превърна „Елените“ в бедствена зона и взе човешки живот, отново поставя на преден план въпроса колко защитени са българите в подобни ситуации. Въпреки че страната ни ежегодно е изправена пред наводнения, свлачища и ураганни бури, едва около 10% от жилищата в България са застраховани, пише в съобщение на Асоциацията на застрахователите в България (АБЗ), цитирано от БТА.

Това означава, че за хиляди семейства, засегнати при подобни бедствия, възстановяването ще зависи единствено от лични средства или държавна помощ.

Загубите през изминалата година

По данни на застрахователната компания Munich Re загубите за 2024 г. в световен мащаб възлизат на 320 млрд. долара, което е с 19,4% повече от 2023 г., като от тях застраховани са били загуби в размер на 140 млрд. долара, пишат от АБЗ.

Ситуацията в Европа е подобна - през миналата година природните бедствия са унищожили активи на стойност 31 млрд. долара, от които 14 млрд. са били застраховани. Това показва, че дефицитът в защитата остава сериозен, като особено силно е изявен в държавите от Югоизточна Европа и България не е изключение.

Защо не хората не застраховат имуществото си?

Въпреки че страната ни е силно уязвима от природни бедствия, проявяващи се през последните години все по-често и с нарастваща сила, нивото на застрахователно покритие върху имуществото остава тревожно ниско. Проблемът е, че при настъпване на бедствие бизнесът и домакинствата понасят сериозни финансови загуби и често разчитат единствено на евентуални и недостатъчни по размер помощи от държавата, посочват от асоциацията.

На каква стойност са средните нива на застраховките?

На българския пазар има голямо разнообразие отзастраховки, предназначени за защита на домашното имущество. Цените могат да варират в приблизителни рамки от 50 лв. до 300-400 лв. на година и зависят от условия като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и някои други. Когато се избира застраховка за дома, е много важно потребителят да обърне внимание най-вече на това кои рискове са покрити и кои не са.

