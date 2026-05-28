„Гласът на общността“ в 26-ото издание на PR Приз 2026

Българското дружество за връзки с обществеността отличи най-добрите комуникационни кампании и събра на една сцена председатели, част от 30-годишната история на дружеството

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) награди на тържествена церемония най-добрите комуникационни кампании в PR Приз 2026. Тази година в надпреварата участваха 83 проекта в 16 категории.

Специален акцент в тазгодишното издание беше съставът на журито, което по повод 30-годишнината на БДВО беше изцяло формирано от председателите на дружеството от създаването му до днес – д-р Александър Христов, Анита Бедин, Асен Асенов, Гергана Иванова, Иван Янакиев, Мануела Тотева, Мила Миленова, Нели Бенова и Радина Ралчева. Символичният формат подчерта приемствеността, професионалната памет и високите стандарти, които организацията защитава вече три десетилетия. Темата на PR Приз 2026 беше подчинена отново на годишнината - „Гласът на общността“.

В този дух, пред пълната зала с представителите на комуникационния бранш, беше представен и меморандумът, подписан от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската агенция на комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и IAB България.

„Гласът на общността прозвуча мощно и ясно по време на PR Talks и церемонията за наградите на PR Приз. Бизнесът, НПО секторът и академичната общност показаха отново какво означава да умееш да разказваш доброто, показаха смелост и визия за бъдещето. Индустрията отправи призив към държавата да работи с доказаните професионалисти, за по-добрия имидж на страната ни. PR Приз доказа за пореден път, че не е просто конкурс, а форум за обмяна на идеи, дебат и посока за бъдещето на комуникациите в България.“, заяви в приветствието си Гергана Иванова, председател на Управителния съвет на БДВО.

Най-оспорвана беше конкуренцията в категорията „Специално събитие“ с 13 кандидатури, следвана от „ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото“ и „Вътрешни комуникации“ – съответно с 9 и 8 конкурсни проекта. Сред отличените кампании в категорията „Комуникационен проект на медия“ беше и кампания на bTV Media Group. С „Първият ред е за теб“ – предпремиерно инфлуенсър събитие на VOYO, беше представен новият модел „премиера преди ефир“ – стратегия, променяща начина, по който аудиторията получава достъп до премиум видеосъдържание на стрийминг платформата VOYO. Двете големи отличия - „PR агенция на годината“ и „PR екип на годината“ - бяха присъдени съответно на Propaganda Group и A1 България.

Традиционно по време на церемонията бяха връчени и две стипендии на името на проф. Тодор Петев – създател и първи председател на БДВО. В настоящото издание на конкурса за първи път бъдещите комуникационни специалисти имаха задача не само да напишат есе по темата „Гласът на общността“, но и да представят гледната си точка чрез кратко видео. БДВО и семейството на проф. Тодор Петев отличиха Павла Стефанова от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Преди церемонията по награждаването се проведе и първото издание на PR Talks - формат, който събра на една сцена представители на бизнеса, журналистиката, академичната общност, бъдещите PR специалисти и комуникационни експерти.

Сред участниците бяха Цветанка Минчева, изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Марина Цекова, журналист и водещ, Николай Михайлов, заместник-декан на ФЖМК към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Петя Бангьозова, студент по PR в департамент „Медии и комуникация на НБУ, д-р Александър Христов, управляващ партньор на Параграф 42, Даниел Киряков от Американска търговска камара в България и Любомир Аламанов, основател и управляващ партньор на Sitemedia.

Всички те представиха различни гледни точки, обединени от темата „Гласът на общността“. Общото послание на PR Talks беше необходимостта от „разговор с общностите“, а не просто „говорене към тях“ - с повече диалог, емпатия и разбиране за средата, в която комуникацията се случва. Специален акцент беше поставен и върху връзката между академичната общност, студентите и бизнеса, както и върху възможностите, които AI предоставя в подкрепа на комуникационните експерти. Специален поздравителен адрес беше поднесен от проф. Николай Михайлов от името на Факултета по журналистика и масова комуникация към Гергана Иванова.

В годината на своята 30-годишнина БДВО още веднъж показа, че силната професионална общност се изгражда чрез диалог, приемственост и споделени стандарти. PR Приз 2026 и PR Talks се превърнаха в пространство, в което различните гласове в комуникациите се срещат, за да очертаят заедно бъдещето на професията.

Пълен списък на наградените кампании в PR Приз 2026 може да видите тук.