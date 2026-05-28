Вдигат минималната пенсия. Ето колко става

Около 800 000 пенсионери са останали извън ежегодното осъвременяване

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се вдига от 1 юли с 7,8%. От 322 евро става 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа "за" на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за държавните разходи през 2026 година, до приемането на редовния бюджет, пише БНР.

В мотивите на вносителите от "Прогресивна България" беше посочено, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване, тъй като законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година още не е приет.

Как се определя?

С минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определят всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност, а това са пенсии за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствени пенсии.