Дара избра обувки от Пещера за тюркоазения килим на Евровизия: Колко струват?

От бранда поздравиха Дара като напомниха за зашеметяващата визия

Когато Дара стъпи на тюркоазения килим във Виена за откриващата церемония на Евровизия, вниманието беше приковано не само от визията ѝ, вдъхновена от кукерската традиция, но и от един детайл, който тогава остана по-малко забелязан - обувките.

В свой пост в социалните мрежи известната марка за обувки и аксесоари Ingiliz публикува пост, в който поздравява родната певица и изразява благодарност, че марката е била част, макар и малка, от този велик момент за страната ни:

"Горди сме, че INGILIZ беше малка част от това начало - DARA избра VESPER обувки от мока мус и черна кожа за откриващата церемония във Виена, в комбинация с впечатляващата визия, вдъхновена от кукерската традиция. Момент, който още тогава подсказа, че светът е готов да погледне към България по нов начин.", пишат във Facebook.

Какви са обувките и колко струват?

Снимка: INGILIZ

Проверихме колко струва модният избор на Дара за тюркоазения килим. Справка в официалния сайт на марката показва, че цената на дизайнерския чифт, с който звездата извървя първите си крачки на конкурса, е точно 350 евро. За обувки от такъв ранг, изработени изцяло от висок клас естествени материали, сумата е напълно оправдана, особено предвид факта, че те застанаха редом до най-скъпите световни брандове.

Моделът носи името VESPER и се отличава с остър архитектурен силует. Изработен е от естествена кожа в изискан нюанс „мока мус“ и класическо черно. Дизайнът залага на контраста – черният издължен връх кореспондира с топлия бежов тон и изчистените линии, които оформят стъпалото.

Обувките са снабдени със стабилен 100-милиметров ток, който осигурява баланс и височина на сцената. Интересен детайл е мултифункционалността на модела – той включва подвижна каишка, която може да се носи отпред, около глезена или да се свали изцяло за по-минималистичен силует.

Победата на Дара вече се възприема не само като музикален успех, а като културен момент, в който България се появява пред Европа с ясно изразен собствен стил.