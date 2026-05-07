Как се промениха цените на основните продукти от декември досега?

Как се промениха цените на основните продукти от декември досега?

bTV Бизнес екип

Общата стойност на малката потребителска кошница през декември е била 26,96 лева - ето колко е сега

Промяната в цените на основните хранителни продукти остава сред най-обсъжданите теми след преминаването към еврото в България. Проверка на малката потребителска кошница показва, че при част от стоките има умерено увеличение, докато други запазват почти същите си нива. Според данните на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата общата стойност на основните продукти се е повишила, макар и не драстично.

През декември хлябът е струвал 1,91 лева, а през май цената му достига 1 евро. При фиксирания курс от 1 евро = 1,95583 лева това означава поскъпване до около 1,96 лева, или ръст от приблизително 2,4%. Сиренето се е продавало за 11,94 лева за килограм, а през май цената му е 6,05 евро, което се равнява на около 11,83 лева. Така при този продукт се наблюдава минимално поевтиняване от близо 1%, според ДКСБТ.

При прясното мляко от 3% масленост цената през декември е била 2,33 лева за литър, докато през май достига 1,18 евро, или около 2,31 лева. Това означава почти без промяна – спад от около 0,8%. Брашното тип 500 също отбелязва леко намаление – от 1,60 лева през декември до 0,76 евро през май, което се равнява на приблизително 1,49 лева за килограм. Така понижението е около 6,8%.

С колко са поскъпнали основните хранителни продукти от януари досега?

По-сериозна промяна се наблюдава при месните продукти. Колбасите са поскъпнали от 3,57 лева до 3,61 евро за килограм, което прави около 7,06 лева. Това е увеличение от близо 98%. Пилешките бутчета също поскъпват – от 5,61 лева през декември до 3,07 евро през май, или приблизително 6 лева за килограм. При тях ръстът е около 7%.

Общата стойност на малката потребителска кошница през декември е била 26,96 лева, докато през май достига приблизително 30,64 лева след превалутиране. Това означава общо увеличение от около 13,6%. Данните показват, че въпреки относително стабилните цени при част от основните храни, отделни продукти – най-вече колбасите – водят до осезаемо поскъпване на потребителската кошница в месеците след преминаването към еврото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

