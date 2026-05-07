Как се промениха цените на основните продукти от декември досега?

Общата стойност на малката потребителска кошница през декември е била 26,96 лева - ето колко е сега

Промяната в цените на основните хранителни продукти остава сред най-обсъжданите теми след преминаването към еврото в България. Проверка на малката потребителска кошница показва, че при част от стоките има умерено увеличение, докато други запазват почти същите си нива. Според данните на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата общата стойност на основните продукти се е повишила, макар и не драстично.

През декември хлябът е струвал 1,91 лева, а през май цената му достига 1 евро. При фиксирания курс от 1 евро = 1,95583 лева това означава поскъпване до около 1,96 лева, или ръст от приблизително 2,4%. Сиренето се е продавало за 11,94 лева за килограм, а през май цената му е 6,05 евро, което се равнява на около 11,83 лева. Така при този продукт се наблюдава минимално поевтиняване от близо 1%, според ДКСБТ.

При прясното мляко от 3% масленост цената през декември е била 2,33 лева за литър, докато през май достига 1,18 евро, или около 2,31 лева. Това означава почти без промяна – спад от около 0,8%. Брашното тип 500 също отбелязва леко намаление – от 1,60 лева през декември до 0,76 евро през май, което се равнява на приблизително 1,49 лева за килограм. Така понижението е около 6,8%.

По-сериозна промяна се наблюдава при месните продукти. Колбасите са поскъпнали от 3,57 лева до 3,61 евро за килограм, което прави около 7,06 лева. Това е увеличение от близо 98%. Пилешките бутчета също поскъпват – от 5,61 лева през декември до 3,07 евро през май, или приблизително 6 лева за килограм. При тях ръстът е около 7%.

Общата стойност на малката потребителска кошница през декември е била 26,96 лева, докато през май достига приблизително 30,64 лева след превалутиране. Това означава общо увеличение от около 13,6%. Данните показват, че въпреки относително стабилните цени при част от основните храни, отделни продукти – най-вече колбасите – водят до осезаемо поскъпване на потребителската кошница в месеците след преминаването към еврото.