Каква е новата цена за доставка на вода за напояване у нас?

За всички контрагенти, които досега са плащали по-високи действащи цени, надвзетите суми ще бъдат възстановени

Цената на услугата за доставка на вода за напояване за поливните сезони 2025 и 2026 вече е официално утвърдена от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Определените стойности остават ниски: 0,025 лв./куб. м за гравитачно доставена вода и 0,038 лв./куб. м за помпено подадена вода, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Решението цели предвидимост и облекчение за земеделските производители в следващите два сезона.

Снимка: Getty Images/iStock

За всички контрагенти, които досега са плащали по-високи действащи цени, „Напоителни системи“ ще издаде кредитни известия, като надвзетите суми ще бъдат възстановени. Производителите, които все още не са заплатили услугата, ще могат да го направят по новите тарифи, без да им бъдат начислявани лихви за забавяне. Така мярката предоставя както финансова корекция, така и допълнително време за коректно плащане при облекчени условия, предава БТА.

По време на заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите миналата седмица изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева обяви, че след утвърждаването на новата цена ще започне ускорено подписване на анекси към всички договори за поливен сезон 2025 г. Целта е да се осигури прозрачност и бърза актуализация на отношенията между дружеството и земеделските стопани.

След приключването на анексирането „Напоителни системи“ ще пристъпи към издаване на кредитни известия и реално възстановяване на надплатените средства към всички земеделски производители. Министър Георги Тахов определи решението като съществен успех за ръководството на министерството, подчертавайки, че стабилните и справедливи цени на напоителната вода са важна стъпка към подпомагане на сектора. Допълнително той отбеляза, че предвидимостта в ценовата политика подпомага и дългосрочното планиране на земеделието – особено в години, белязани от климатични рискове и растящи производствени разходи.

