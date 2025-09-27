Как да поискаш увеличение и да останеш в добри отношения с шефа си?

В нашата култура парите са табу, а страхът да не изглеждаме алчни ни парализира, казва Мартина Георгиева

Един от най-честите въпроси, които всеки човек си задава, е как да започне разговор за увеличение на възнаграждението? Тема универсална, която засяга и младите професионалисти, и опитните лидери, пише в своя анализ HR експертът Мартина Георгиева.

По думите й, като експерт по човешки ресурси, наблюдава един и същи сценарий: умни, подготвени професионалисти, които замръзват, когато трябва да говорят за възнаграждение. Според нея причината е, че в нашата култура парите са табу, а страхът да не изглеждаме алчни или нелоялни често ни парализира.

„Но именно този разговор е ключов за мотивацията, задържането на таланти и устойчивостта на бизнеса. Заплатата не е просто разход, а инструмент за управление на хората и културата“, допълва тя.

От „молба“ към стратегия

Най-честата бариера е страхът от етикети, пише Георгиева. А истината е проста: трудовият договор е сделка между равнопоставени възрастни. Искането за преразглеждане на възнаграждението е естествено. В своя текст експертът посочва, че въпросът е как ще го структурирате.

Посочете доказателства, не оплаквания. Вместо "Защо и аз не получих увеличение както X?" или „Имам нужда от повече пари“ , кажете: „Ето какво съм постигнал/а: X проект, Y приходи, Z оптимизация“

или , кажете: Изяснете нуждите си – често зад „повече пари“ стоят признание , нови отговорности или достъп до обучение. Бъдете конкретни

, нови отговорности или достъп до обучение. Бъдете конкретни Формулирайте очакванията си ясно – посочете конкретна сума или процент и обвържете искането с бъдещ принос

Изберете момента. Не между две срещи и не в петък следобед. Потърсете време, когато мениджърът ви може да слуша, а не само да кимва

Ако чуете „не“…

Георгиева съветва: вместо да се затворите в мълчание или да се ядосате, обърнете нещата във ваша полза, като попитате „Какви KPI трябва да покрия до края на тримесечието, за да се върнем към темата?“. Така отказът се превръща в план за действие. И ако компанията ви системно блокира развитието ви, това не значи, че "не струвате", а че трябва задължително да поддържате план Б: силен LinkedIn профил и активна мрежа.

Голямата картина

Нека спрем да мислим за разговора за заплата като за „молба“, допълва HR експертът. Това е инструмент за растеж, личен и организационен. Подготвеният служител печели не само пари, а и уважение и увереност. А онзи, който мълчи, често остава в капана на собствените си страхове.

„В крайна сметка, когато артикулирате стойността си ясно, вие не „просите“. Вие инвестирате в себе си, в бъдещето си и в културата на организацията, в която работите“, обяснява Георгиева.

