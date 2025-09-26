1 USD
Свят Къде е най-хубавият квартал в света за 2025 г.?

Къде е най-хубавият квартал в света за 2025 г.?

bTV Бизнес екип

Акцентът тази година пада върху това как кварталите се оформят от и за хората, които живеят там

Понякога най-интересните кътчета в един град не са в туристическите гидове, а се крият в кварталите, където животът кипи истински. Онези места, където можете да се запознаете от близо с местната култура и да се докоснат до традиционния начин на живот. Ако и вие търсите такава атмосфера на следващото си пътуване, класацията на Time Out показва, кои са най-хубавите квартали по света за 2025 г.

Снимка: Getty Images/iStock

Начело тази година е квартал в Токио, който Time Out нарича рай за любителите на книги. Той приютява около 130 антикварни книжарници. Кварталът предлага и силна кафена култура, както и разнообразие от вкусни места за къри. Класацията се изготвя чрез номинации от международната мрежа от редактори и писатели на медията, а оценяването се базира на критерии като култура, усещане за общност, стандарт на живот, гастрономия и онова неуловимо чувство за живеене в момента“, пише CNN. 

Редакторката на туристическия отдел на Time Out, Грейс Биърд, подчертава, че акцентът тази година пада върху това как кварталите се оформят от и за хората, които живеят там. Тя отбелязва, че освен добре познати райони, в списъка присъстват и такива, които рядко попадат в полезрението на туристите, но са особено обичани от местните и заслужават внимание. На второ място е Боргерхаут в Антверпен, наричан творческото сърце“ на града, със своите художествени галерии, заведения като Café Josee и Pizza Gallery, както и фестивала Borger Nocturne, който съживява квартала на всеки три месеца.

Снимка: iStock

Третата позиция заема Barra Funda в западната част на Сао Пауло квартал със силна индустриална история и креативна енергия. На четвърто място е Камбъруел в югоизточен Лондон квартал с младежки дух, културно разнообразие и независим характер. Местната жителка Анна Престън, която живее там от над десетилетие, споделя, че винаги е усещала района като специален. 

Новият квартал на Монако за 2 млрд. евро се издига от морето

На пето място е Авондейл в Чикаго най-високо класираният американски квартал, известен с винени барове, уелнес студиа и музикални пространства. В тазгодишното издание Time Out представя общо 39 квартала от целия свят. Много от тях са нови за списъка, но има и такива, които се завръщат. Един от тях е Anjos в Лисабон номер 12 тази година, след като през 2021 г. заемаше 34-то място. Биърд споделя, че някои места преживяват втора вълна“, докато други тепърва набират популярност. 

