Определиха таксите за платените пътища в евро - ето какви ще са

Целта на тези промени е да се приведет в съответствие с приемането на еврото в България

Правителството е дало одобрение на проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, които се събират при преминаване и използване на републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Целта на тези промени е нормативната рамка да се приведе в съответствие с въведените принципи и процедури по приемането на еврото като валута в България, съгласно действащото законодателство, предава БТА.

Винетките в евро изглеждат така: седмичната е на цена 7,67 евро, , месечната е 15,34 евро, а годишната е 49,60 евро.

В документа се предвижда въвеждането на еднодневна винетка, съгласно направените изменения в Закона за пътищата. За използването на платената републиканска пътна мрежа от моторни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона за период от 24 часа ще се дължи такса от 4,09 евро. При формирането на стойността е спазен принципът на пропорционалност, както и правилото, според което цената се повишава при намаляване на срока на валидност – същият подход се прилага и при останалите видове винетки.

За извършване на превоз с извънгабаритни и тежки превозни средства или товари без изрично разрешение от собственика или администрацията, която управлява пътя, както и в случаите, когато се превишават нормите за размери, маса или натоварване на ос, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предлага въвеждането на компенсаторна такса. Нейният размер е 1200 лв. или 613,55 евро. Таксата има санкционен характер и се базира на принципа, че подобни такси следва да бъдат по-високи от стойността на съответните разрешителни, но по-ниски от размера на наказанията. Целта е да се обезкуражи използването на пътищата от превозни средства, които не отговарят на установените норми.

В разпоредбите, касаещи таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски обекти край пътната мрежа и пътни връзки към тях – включително зони за обслужване, бензиностанции и газостанции – се включват и зарядни станции за електрически превозни средства. В допълнение, се посочва, че изграждането и експлоатацията на такива зарядни съоръжения ще подлежи на разрешителен режим, подобно на останалите видове крайпътна инфраструктура.

Съгласно предвидените изменения, за скоростни пътища, които досега не са били изрично обхванати от действащата Тарифа, ще се прилагат същите такси, каквито важат за автомагистралите. Освен това, се въвежда нов член, с който се регламентира такса за издаване на разрешение на нотифициран орган, отговарящ за оценка на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване. Отбелязва се още, че от септември е в сила електронна винетка с валидност 24 часа за леки превозни средства до 3,5 тона.

