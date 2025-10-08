Защо ЕК иска да удвои митата на стоманата до 50%?

Съществуват опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата

Европейската комисия планира значително да ограничи безмитния внос на стомана, като въведе двойно по-високи мита до 50% за количествата, които надвишават новите по-ниски квоти. Отсега нататък в ЕС ще може да се внася без мито само половината от досегашните обеми, като целта е да се ограничи натискът от по-евтини външни производители, основно от страни като Китай. Еврокомисарят Стефан Сежурне подчерта, че това е необходима стъпка за защитата на европейския стоманодобивен сектор. Досега мито от 25% се начисляваше при надвишаване на квотите, но тази ставка вече ще бъде удвоена, съобщава Тagesschau.

Снимка: bTV

Основната цел на предложението е да се запази производственият капацитет на ЕС, както и работните места в сектора. „Това е част от реиндустриализацията на Европа“, коментира Сежурне. Очаква се по-високите мита да направят вноса над новия лимит икономически неизгоден, което би дало тласък на вътрешното производство. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат одобрени както от Европейския парламент, така и от страните членки. В момента определени количества стомана могат да се внасят без мито, като за държави като Турция и Индия има специални квоти.

Комисията обвинява Пекин в изкривяване на пазара чрез държавни субсидии за своята стоманодобивна индустрия. Смята се, че в световен мащаб съществуват над 600 милиона тона свръхкапацитет, предимно китайски. Поради ограничения за износ към САЩ, част от тази стомана може да бъде пренасочена към Европа, което допълнително би натоварило пазара. През 2024 г. Китай е произвел над 1 милиард тона стомана – над половината от глобалното производство. С новата мярка ЕС, който обикновено защитава свободната търговия, се позиционира по-твърдо спрямо износа от Далечния изток и може да се разглежда като съюзник на САЩ в усилията за ограничаване на китайския дъмпинг.

Германия – най-засегнатата страна в ЕС

Като най-голям производител на стомана в Европейския съюз (37 млн. тона за 2024 г.), Германия усеща силен натиск от евтиния внос, особено от Китай, както и от слабото търсене в ключови сектори като автомобилостроенето. Високите енергийни цени и преходът към климатично неутрално производство също влошават положението.

Съществуват и опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата. Германският машиностроителен съюз VDMA призова за намаляване на енергийните разходи като алтернатива за облекчаване на индустрията. Около 4 милиона души в Германия работят в сектори с висока консумация на стомана, от които 80 000 – директно в стоманодобива. През 2024 г. секторът отчита втори пореден спад в оборота – с 5,3 млрд. евро по-малко спрямо предходната година.

В отговор канцлерът Фридрих Мерц планира провеждането на специална среща („стоманен връх“) тази есен. Настоящият защитен механизъм, въведен по време на мандата на Доналд Тръмп, изтича през юни 2025 г. Според Комисията новите мерки ще заменят остарялата система, която не е имала съществен ефект – дори през 2024 г. внесените количества са били под допустимите безмитни нива.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN