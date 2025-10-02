Опасни ли са последиците от новата атака над саркофага на АЕЦ "Чернобил"?

Руски обстрел вчера прекъсна захранването на защитното съоръжение

Руски обстрел вчера прекъсна захранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката в своя Telegram профил.



"В резултат на пренапреженията на тока, Новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, съобщиха от Министерството на енергетиката на Украйна.

Какво означава това и опасно ли е?

Саркофагът, с който е покрит блокът има два слоя обвивки. Идеята е, дори едната обвивка да се провреди и да има проблем, втората да може да предотврати евентуално изтичане на радиация. Още първата атака над блока преди няколко месеца повреди и двете обвивки. Сега, с втория удар, е компроментирано електрозахранването на саркофага", коментира пред businessnovinite.bg енергетикът Георги Касчиев.

По думите му преди седмица един от конструкторите на саркофага е обяснил, че е много трудно дасе навери начин, щетите върху него, направени от предната атака, да бъдат оправени.

В сегашния случаи, прекъсването на тока също е проблем, защото там постоянно има хора, които следят нивото на радиацията. Освен това охладителя на реактора трябва да работи, нищо че в реактора няма касети с гориво, той трябва да се охлажда, а за всичко това е нужен ток, обясни Касчиев.

По думите му дупката във външната обвивка на саркофага, направена при предишната атака е около 40 кв. метра. Дупката във вътрешния слой е по-малка, но при всички положения това са пукнатити, през които може да излиза радиация, каза още експертът.

Конструкцията, която струва 2,1 млрд. евро, които средства бяха отпуснати от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) беше поставена над съществуващия разпадащ се бетонен саркофаг, който набързо беше построен от Съветския съюз, за да се опита да ограничи щетите от бедствието.

По думите на Касчиев, този саркофаг не е вечен и в един момент ще трябва да бъде подменен, за да може да осигурява адекватна защита.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN