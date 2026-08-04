Карта или кеш в чужбина - кое е по-изгодно?

Въпросът дали е по-добре да разчитате на карта или кеш е сред най-често задаваните от пътуващите

Когато пътувате в чужбина, картите са удобен начин за плащане, но често към тях се добавят такси за обмяна на валута, които могат да достигнат около 2,5%. В същото време в много ситуации парите в брой все още са необходими - например на места, където карти не се приемат, или когато трябва да оставите бакшиш в подходящи банкноти. Въпросът дали е по-добре да разчитате на карта или кеш е сред най-често задаваните от пътуващите, тъй като всеки иска да бъде подготвен и да получи най-добрата стойност за парите си. През последните години картовите плащания станаха значително по-разпространени, но в много случаи най-добрият вариант остава комбинацията от двете.

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Кредитните и дебитните карти са предпочитан избор за много хора по време на пътуване, защото са лесни за носене, удобни при по-големи покупки и често предлагат точки или награди. Тези предимства обаче могат да бъдат намалени от таксите за валутни операции. Повечето кредитни карти начисляват около 2,5% върху транзакции в чуждестранна валута, което често надвишава стойността на спечелените бонуси. Най-добрият вариант е да се избере карта без такси за обмяна на валута. Тези карти може да не изглеждат най-привлекателните на пазара, но спестените проценти могат да се натрупат значително при по-дълго пътуване. При избор на карта за почивка е добре тя да няма годишна такса и допълнителни разходи при плащане в чужбина.

Въпреки удобството на картите, парите в брой продължават да имат важно място при пътуванията. На някои места все още не се приемат кредитни карти, в други случаи плащането в брой може да осигури по-добра цена, а понякога терминалите просто не работят. Най-изгодният начин за получаване на местна валута обикновено е тегленето от банкомат в самата държава, тъй като това предлага по-добри обменни курсове и избягва необходимостта да носите големи суми за обмяна. В зависимост от банката може да има такса за използване на чуждестранен банкомат, както и допълнителна такса от самия оператор, но въпреки това този вариант често е по-изгоден от обменните бюра на летищата.

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За да ограничите таксите при теглене, е по-добре да изтеглите по-голяма сума наведнъж, вместо да правите много малки операции. Ако банкоматът ви предложи да „гарантира“ или „заключи“ определен обменен курс, най-добре е да изберете опцията за продължаване без конвертиране, тъй като вашата банка обикновено ще предложи по-добър курс. Предплатените карти също могат да бъдат полезен вариант, тъй като някои от тях позволяват теглене от банкомати без такси за валутни операции. Ако предпочитате да обмените малка сума предварително, добре е да сравните курсовете и таксите, тъй като летищните обменни бюра често предлагат по-неизгодни условия.

Най-сигурният подход при пътуване е да комбинирате кеш и карти и винаги да разполагате с резервни варианти. Понякога дадена карта може да не работи, да бъде повредена, изгубена или блокирана заради съмнителна транзакция в чужбина. Затова е разумно да имате повече от един начин за плащане. Добра практика е основните карти да бъдат прибрани отделно в багажа, а резервна карта да бъде носена отделно в портфейла, в случай че основният метод за плащане не е достъпен.

По време на пътуване е важно да имате малки банкноти, особено в държави, където бакшишите са широко разпространени и често се дават в брой. Трябва да се внимава и при използването на обществени или хотелски Wi-Fi мрежи, тъй като те не винаги са сигурни за онлайн банкиране и плащания. За по-голяма защита е препоръчително да използвате местна SIM карта или електронна SIM карта при онлайн покупки.

Преди отпътуване е добре да проверите какви методи на плащане са най-подходящи за конкретната дестинация и коя валута се предпочита, тъй като в някои държави например щатският долар е широко използван. Макар че много банки вече не изискват предварително уведомяване за пътуване, транзакциите от чужбина все още могат да бъдат отчетени като необичайни, затова е добре да имате начин за бърза връзка с финансовата си институция при необходимост.