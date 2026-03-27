50% разлика: Как Гърция изпреварва България по минимална заплата

Удобрено е шестото увеличение на минималната работната заплата в Гърция от 2022 г. насам. Премиерът Криакос Мицотакис определи решението като доказателство за устойчив икономически напредък, като същевременно изпрати по-широко политическо послание на фона на нарастващия вътрешен натиск, пише гръцката медия Ekathimerini.

Минималната работна заплата става 920 евро на месец, което е част от кумулативното увеличение от 270 евро на месец от 2019 г. насам. Премиерът обяви, че дългосрочната цел на страната е да стигне до 950 евро 2027. Отвъд икономическата същност, премиерът използва случая, за да направи рязко разграничение между въпроси от национално значение и партийния политически шум.

Безработицата е била 7,7% през януари, според данни на Гръцката статистическа служба, докато заетите гърци са надхвърлили 4,4 милиона – 16-годишен връх.

Минималната работна заплата у нас

Връщаме се в България. У нас минималната работна заплата е 620 евро. Тя се увеличи от 1 януари 2026 г., което е увеличение с 12,6% спрямо 2025 г. Взетото решение е съгласно законовия механизъм, който обвързва минималната заплата с от средната работна заплата за страната.

