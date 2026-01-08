BGN → EUR
Последвайте ни
БГ Бизнес Издадоха първия лиценз по европейския регламент за криптоактивите в България

Издадоха първия лиценз по европейския регламент за криптоактивите в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

Към момента над 50 български компании са проявили интерес към лиценза

Първият лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви бе издаден на "Аларик Секюритис“ ООД от Комисията за финансов надзор, съобщават от регулатора, цитирано от БТА. По този начин България се нарежда сред държавите членки на Европейския съюз, които прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите.

Преходният период по MiCA в България продължава до 1 юли, като към момента над 50 български компании са заявили интерес и намерение да кандидатстват за лиценз. 26 компании са се възползвали от предоставената от КФН възможност да проведат предварителни срещи с лицензионния екип. На срещите са обсъдени въпроси във връзка с приложимата нормативна уредба и на компаниите са дадени препоръки относно конкретния бизнес модел на съответното дружество.

Снимка: EPA/iStock

Защо биткойнът завърши 2025 г. със загуби и може ли да се върне през новата година?

КФН напомня, че вписването в регистъра по § 5, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви не представлява лиценз по MiCA, а дава право единствено на временно продължаване на дейността в рамките на преходния режим. След изтичането му услуги за криптоактиви ще могат да предоставят само лицензирани от КФН лица.

Припомняме, че правителството в оставка прие Закона за пазарите на криптоактиви в средата на 2025 година, като чрез него у нас се въвеждат разпоредбите на европейския регламент относно криптоактивите. Преди приемането на закона дейностите по придобиване, търгуване и разплащане с виртуални валути (или криптовалути) не бяха регулирани в България.

