Какви са цените на горивата в различните балкански страни сега?

В България горивата остават сред по-достъпните на Балканите

Цените на горивата на Балканите продължават да се различават значително в зависимост от държавата, данъчната политика и международните цени на петрола. Докато в страни като Гърция шофьорите плащат едни от най-високите цени в региона, в България и Северна Македония горивата остават сравнително по-достъпни. Ето какви са актуалните цени на бензина, дизела и газта в някои от основните балкански държави към днешна дата, според данни на сайта Fuelo.

Снимка: iStock

В България горивата остават сред по-достъпните на Балканите. Бензин A95 струва около 1,55 евро за литър, дизелът е 1,74 евро, а пропан-бутанът – 0,78 евро. Премиум дизелът достига 1,95 евро, докато метанът се продава за около 1,21 евро на килограм.

В северната ни съседна - Румъния, цените са малко по-високи след преизчисление в евро. Бензин A95 излиза приблизително 1,79 евро за литър, а дизелът – около 1,97 евро. Пропан-бутанът струва близо 0,81 евро, докато премиум дизелът достига около 2,09 евро за литър.

Сръбският бензин A95 струва приблизително 1,63 евро за литър, а дизелът – около 1,87 евро. Пропан-бутанът е около 0,94 евро, докато премиум дизелът достига близо 1,99 евро. Метанът се продава за около 1,11 евро на килограм.

За всички, които планират почивка с Гърция, горивата продължават да бъдат най-скъпите в региона. Бензин A95 струва около 2,10 евро за литър, дизелът – 1,79 евро, а бензин A98 надхвърля 2,26 евро. Пропан-бутанът е около 1,19 евро, а премиум дизелът достига 1,88 евро за литър.

Северна Македония остава със сравнително ниски цени на горивата. Бензин A95 струва около 1,41 евро за литър, дизелът – приблизително 1,49 евро, а пропан-бутанът – около 0,86 евро. Метанът се продава за близо 1,19 евро на килограм, а премиум дизелът достига около 1,51 евро за литър.