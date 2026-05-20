1 USD
1.162 BGN
Петрол
91.47 $/барел
Bitcoin
$76,935.8
Курсът на еврото и долара за 20 май 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 20 май 2026 г.

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото отслабна минимално спрямо щатския долар в днешната сутрешна междубанкова търговия във Франкфурт на Майн, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1603 долара, или с 0,03 на сто под нивото на затваряне вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1620 долара спрямо 1,1648 долара в понеделник.

Спрямо британската лира еврото добавя 0,02 на сто към стойността си до 0,8663 лири за евро. Спрямо швейцарският франк еврото поскъпва с 0,06 на сто до 0,9163 франка за евро.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

