Тази страна планира да намали безвизовия престой за туристи

bTV Бизнес екип

Ограничението ще засегне всички страни от ЕС

Почиващите от над 90 държави скоро може да се изправят пред по-кратък безвизов престой в Тайланд, след като властите започнаха мерки за ограничаване на престъпленията, свързани с чуждестранни граждани. Въпреки това туризмът продължава да бъде от ключово значение за икономиката на страната.  Туристите от всички европейски страни ще могат да остават в Тайланд само до 30 дни вместо досегашните 60, предава Еuronews.

От март 2025 г. страна удължи безвизовия престой на 60 дни като част от стратегията си за насърчаване на туризма в популярната ваканционна дестинация. Въпреки това промените във визовия режим все още не са окончателно потвърдени. Според появилите се информации правителството може да разглежда всяка държава поотделно – за някои граждани да остане 30-дневен престой без виза, а за други той да бъде ограничен до 15 дни.

Туризмът в Тайланд формира над 10% от БВП на страната, съобщава AFP, а държавата остава сред най-посещаваните дестинации в Азия. Въпреки това туристическият поток все още не е достигнал нивата отпреди пандемията. Данни на тайландското министерство на туризма показват спад от около 3,4% на чуждестранните посетители през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2025 г., като туристите от Близкия изток са намалели с близо една трета.

Въпреки по-слабите резултати, правителството очаква възстановяване на сектора и прогнозира около 33,5 милиона чуждестранни посетители през 2026 г., спрямо малко под 33 милиона през миналата година. Ако новите визови промени бъдат приети, вероятно отново ще се прилага предишната практика – туристите с 30-дневен престой да могат да го удължат с още 30 дни срещу такса от 1900 бата, или около 50 евро.

Посетителите, които планират по-дълъг престой, могат да кандидатстват за визата Destination Thailand Visa (DTV) – петгодишна многократна виза, предназначена за дигитални номади, дистанционни служители и хора, занимаващи се с дейности, свързани с така наречената „мека сила“, като муай тай или тайландска кухня. Тази виза позволява престой до 180 дни при едно влизане, с възможност за еднократно удължаване с още 180 дни. Кандидатите обаче трябва да докажат, че разполагат с поне 500 000 бата, или около 13 000 евро, в банкова сметка, както и да представят доказателство за работа извън Тайланд, ако са дистанционни служители.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

