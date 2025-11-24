BGN → EUR
Индийски производител на храни иска да отвори завод в България

Индийски производител на храни иска да отвори завод в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Фабрика в България ще бъде в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа

Eдна от първите вериги за хранене в Индия, възприела франчайз бизнес модел - Garden Café планира изграждането на фабрика за производство на храни в България, съобщи представител на компанията, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.

В българската фабрика на Garden Café ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка.

Основателят на Garden Café Сандип Ноулакха заяви, че плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа, предаде БТА. Продуктите ще се продават под марката Jiggies, която е налична и в Индия.

Компанията вече изнася пробиотични картофени чипсове за България, каза Ноулакха и обясни, че изграждането на производство в страната е необходимо, за да се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продукта.

„Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение“, каза Ноулакха пред ПТИ.

