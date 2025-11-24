Ефектът на TikTok: Донесе ли печалба за компанията вирусната мелодия на Jet2?

Закачливият слоган „Нищо не може да се сравни с почивка с Jet2“ събра над 80 милиарда гледания в 11,8 милиона публикации

Jet2 отчете безпрецедентен успех на нашумялата си маркетингова кампания, която завладя онлайн пространството. Компанията обяви плановете си за разширяване, след като е регистрирала рекорден брой пътници въпреки нарасналите разходи за почивки. В междинния си отчет за първите шест месеца на 2025 г. Jet2 подчерта влиянието на вирусната тенденция, превърнала се в един от най-разпознаваемите саундтраци на годината.

Снимка: Getty Images / iStock

Закачливият слоган „Нищо не може да се сравни с почивка с Jet2“ събра над 80 милиарда гледания в 11,8 милиона публикации и вдъхна нов живот на хита на Джес Глин от 2015 г. „Hold My Hand“, макар да остана въпросът доколко именно вирусността движи продажбите. Това става ясно от информация на компанията, с която се свързва Еuronews.

Кампанията, определяна като мигновено разпознаваема, бързо се превърна и в повод за самоирония, тъй като много пътуващи използваха песента и слогана, за да илюстрират свои ваканционни несполуки. Според Катрин Уорилоу от агенцията The Plot тази тенденция е помогнала на Jet2 да достигне поколението Z по-успешно от конкурентите си.

Снимка: Getty Images / iStock

Тя посочва, че Jet2 са имали избор – да игнорират негативните мемета или да ги приемат с чувство за хумор – и че впечатляващият им ръст доказва, че положителният ефект значително надвишава потенциалната PR криза. Данните за първото полугодие на 2025 г. показват, че компанията е обслужила 14,09 милиона пътници – с 750 000 повече от предходната година – а приходите са се увеличили с пет процента до 5,342 милиарда британски лири. Ръстът в капацитета е 7,7%, а вече са резервирани около 5,5 милиона места.

Този подем проправи път за нова база на Jet2 на летище Лондон Гетуик за летния сезон 2026. Компанията е осигурила слотове за шест самолета след освобождаване на допълнителни позиции от хъба, което потенциално отваря достъп до още 15 милиона нови клиенти. Главният изпълнителен директор Стив Хийпи коментира, че резултатите доказват способността на „гъвкавия оперативен модел“ на Jet2 да реагира на променящите се навици на пътуващите. По думите му клиентите може да резервират по-късно в годината, но желанието за заслужени почивки с надежден бранд остава водещо, дори при икономическа несигурност.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN