Google Maps пуска нови функции

Google Maps представи голяма актуализация, която добавя серия от нови функции, създадени да улеснят пътуването и планирането на потребителите, предаде TechCrunch. Приложението вече предлага по-умна навигация, обновен раздел Explore, както и нов инструмент „Знай преди да тръгнеш“, задвижван от изкуствен интелект.

Новата секция „Знай преди да тръгнеш“ се появява, когато търсите ресторант, хотел, концертна зала или друго популярно място. Тя показва важни съвети за локацията – от начина за най-лесна резервация до удобни зони за паркиране и полезни детайли, които може да пропуснете. Всеки съвет може да бъде отворен за допълнителна информация.

Съществена промяна има и в раздела Explore, който вече подрежда най-популярните места около вас в реално време. Само с едно плъзгане нагоре виждате нови ресторанти, интересни активности, туристически локации и препоръки от Lonely Planet, Viator, OpenTable и местни инфлуенсъри. Целта е потребителите да откриват по-бързо актуални и вдъхновяващи идеи за свободното си време.

Google Maps добавя и полезна функция за шофьорите на електромобили. Приложението вече може да прогнозира колко зарядни станции ще бъдат свободни при пристигането ви. Алгоритъмът комбинира стари данни и текуща информация, за да дава възможно най-точна оценка на наличността.

Компанията въвежда и опция за публикуване на ревюта под прякор. Така потребителите могат да оставят мнение без да разкриват името си, но механизмът остава защитен — всяко ревю продължава да е свързано с реалния Google акаунт, което предотвратява злоупотреби и масови негативни оценки.

