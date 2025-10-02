Имам креди за жилище в евро. Какво ще стане от 1 януари 2026 г.?

Може ли банката да иска предоговаряне на условията?

България официално ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. Това повдига въпроси у много хора, които вече имат жилищни кредити в евро или левове с валутна клауза в евро. Ето какво трябва да знаете според официалната информация от сайта Еврото.бг на Министерството на финансите:

Превалутиране на кредитите

Всички заеми, отпуснати в левове, както и заемите с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Превалутирането ще стане автоматично по официалния фиксиран курс на лева към еврото (1.95583), изразен до петия знак след десетичната запетая. Закръгляването ще се извършва по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото.

Ще има ли предоговаряне?

Банките нямат право да използват въвеждането на еврото като основание за предоговаряне на вече сключени договори. Това означава, че няма да бъдете поставени в по-неблагоприятна финансова позиция само заради преминаването към новата валута. Същото правило важи и за небанковите финансови институции.

Лихвите по кредитите и депозитите

Ако вашият кредит или депозит е с фиксиран лихвен процент, той ще остане такъв и след въвеждането на еврото. Промяната на валутата няма да доведе до по-неблагоприятни условия нито за клиента, нито за банката.

Ако лихвата обаче е променлива, ще бъде приложена методика за преобразуване, която гарантира, че плащанията в евро ще бъдат еквивалентни на тези в левове към момента на конверсията.

Какво означава това за вас?

Ако имате жилищен кредит в евро, можете да бъдете спокойни – условията по договора ви няма да се променят заради въвеждането на еврото. Превалутирането ще се извърши служебно, без допълнителни разходи за вас и без риск от влошаване на финансовото ви положение.

От 1 януари 2026 г. вашият кредит просто ще бъде в евро по фиксирания курс, а условията по договора, включително лихвите, ще се запазят в справедлив и еквивалентен вид.

