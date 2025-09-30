От днес следим цените на стоките в „Колко струва“. Кои артикули обхваща системата?

Сайтът е напълно функционален и готов да приема ценова информация

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg), създаден по Закона за въвеждане на еврото, е преминал успешно тестов период и от днес започва публикуване на данни от търговските вериги.

Порталът е реализиран след съгласуване с Комисията за защита на потребителите и заинтересованите страни.

Сайтът е напълно функционален и готов да приема ценова информация, а публикуването в продукционна среда стартира с потвърдена готовност от страна на търговците, съобщи премиерът Росен Желязков в отговор до депутатите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Цените на кои стоки може да открием в сайта?

Всекидневно ще бъдат обновявани цените на 101 вида стоки от „голямата потребителска кошница“. Данните ще идват директно от големите търговски вериги и се качват в платформата на КЗП.

Продуктите са в 14 категории - хляб и зърнени храни, месо и месни продукти, риба и други морски храни, млечни продукти и яйца, масла и мазнини, плодове и зеленчуци. А също и захарни изделия, други хранителни продукти, кафе, чай, вода и безалкохолни напитки.

В сайта има и раздели, чрез които може да се следят цените на алкохол и цигари, хигиенни и козметични продукти, както и на лекарствени продукти.

Колко хипермаркети ще публикуват цените си?

На 9 септември е осигурен публичен достъп до модула, достъпен на адрес https://kolkostruva.bg, и е започнал тестов период за интеграция между веригите и системата, съобщи премиерът.

До момента достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки, като първите тестови данни са подадени на 12 септември.

За успешното протичане на тестовете екипът на "Информационно обслужване" е оказвал съдействие на КЗП и търговските вериги. Разработени са и публикувани помощни материали – често задавани въпроси и ръководство за работа със системата.

