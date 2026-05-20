Заявления за регистрация на „Bangaranga“ като търговска марка родиха спор за правата върху наименованието

„Вирджиния Рекърдс“ публикува официално изявление

Нарастващ интерес от страна на бизнеса към думата „Bangaranga“. Няколко фирми вече са подали заявления за регистрация на заглавието на песента на DARA като търговска марка. Името „Bangaranga“ може да бъде използвано върху различни продукти – включително храни, напитки и други стоки. Подобни заявки вече фигурират в регистъра на търговските марки на Патентното ведомство. Освен това хазартна компания също е поискала регистрация на марката на ниво Европейски съюз, предава БНТ.

Според официално изявление на „Вирджиния Рекърдс“ относно „BANGARANGA“ търговски марки, са установени опити от трети страни за подаване на заявки за национални и европейски търговски марки, които възпроизвеждат заглавието, текста и други отличителни елементи, свързани с песента „Bangaranga“. Тя е песен на DARA, която е донесла на България историческо международно признание и се е превърнала в символ на национална гордост.

В същото изявление се посочва, че песента „Bangaranga“ вече се ползва с висока обществена разпознаваемост и широка популярност в Европа и по света. Подчертава се, че върху заглавието, текста и всички защитими елементи на произведението са възникнали авторски права още през 2023 г., съгласно българското и европейското законодателство.

От „Вирджиния Рекърдс“ заявяват, че всички опити за регистрация на търговски марки от лица, които не притежават съответните права или не са упълномощени, ще се разглеждат като недобросъвестни действия за присвояване на чужда репутация и популярност. Те подчертават, че успехът на песента е резултат от значителен творчески труд и силен обществен отзвук, включително участието ѝ в „Евровизия“ 2026.

Компанията уведомява, че ще бъдат предприети всички необходими правни действия за защита на правата и интересите на правоносителите. Освен това се отправя призив към всички лица, подали или планиращи подобни заявки, доброволно да ги оттеглят, за да се избегнат бъдещи административни и съдебни процедури.