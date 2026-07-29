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БГ Бизнес Хванаха над 174 тона негодни храни у нас само за месец

Хванаха над 174 тона негодни храни у нас само за месец

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-често се предлагат храни с изтекъл срок на годност

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, за периода от 22 юни до 21 юли 2026 г., съобщиха от БАБХ.

Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

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За посочения период са издадени: 859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения; 25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 - за обекти за търговия на дребно; 6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки, съобщава БТА.

Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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